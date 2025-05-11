İsrail'den Türkiye'nin Bölgesel Politikasına Eleştiri

(ANKARA) - İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde bugün yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığı ve bölgedeki dış politikası "yayılmacı" olmakla eleştirilirken, Türkiye'nin bölgesel etkisini durdurmanın tek yolunun, Kürtler için Akdeniz'e erişimi olan bağımsız bir devlet kurmak olduğu savunuldu.

Türkiye'nin bir NATO üyesi ve Batı için uzun süredir stratejik ortak olduğuna dikkat çeken yazıda, bu durumun Ankara'nın politikalarına karşı koymayı zorlaştırdığı ifade edildi.

Ankara'nın Musul, Halep ve Şam gibi stratejik kentler üzerinde yayılmacı hedefler güttüğü ve bu hedefleri açıkça dile getirdiği öne sürülen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"BBC'nin son haberine göre Türkiye, Kuzey Irak'ta sivillerin girmesinin yasak olduğu 136 yarı kalıcı askeri üs kurmuş durumda. Kuzey Suriye'de ise Türkiye, iki büyük kara parçasını fiilen ilhak etti. Ankara, Şam'daki yeni İslamcı yöneticilerle bağlarını ya da İsrail'e karşı 'savaşa öncülük etme' ve Kudüs'ü Siyonist varlıktan kurtarma hevesini gizlemiyor.

Bugün İsrail'i kaygılandıran şey, Türkiye'nin uzun vadeli stratejik yayılmacılık planlarının bir devamı. Kürtler tek başına Türkiye'yi durduramaz.

Şimdi Kürtler ve İsrail, ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmesi ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Türkiye daha geniş fetih hedefleri peşindeyken, İsrail bu konuda uluslararası alarm zilleri çalmaya başladı. Ancak çözüm, Türkiye ile Suriye'de nüfuz alanları paylaşmaya dayalı örtük bir anlaşma değil…

Türkiye'yi Suriye ya da Irak'ta durdurmanın tek yolu, Kürtlerin kendi siyasal ajandasını kurmasına yardımcı olmak: Tarihsel toprakları üzerinde kurulan, Akdeniz'e Lazkiye üzerinden çıkışı olan bir Kürt ulus devleti. Kurulduğunda bu devlet, her türlü toprak saldırısını püskürtebilecek savunma araçlarına, gerekli silahlara sahip olmalı."