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İsrail'den Suriye'ye saldırı! Bu kez bilgi teknoloji tesislerini vurdular

İsrail'den Suriye'ye saldırı! Bu kez bilgi teknoloji tesislerini vurdular
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İsrail, Suriye ordusunun bilgi teknolojileri merkezlerini vurdu. İsrail savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini imha ettiği belirtildi.

İsrail'in, Suriye ordusuna ait bilgi teknolojileri merkezlerini hedef alan hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini vurdu.

SALDIRI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TESİSLERİNE

Habere göre bu tesisler arasında iletişim antenleri ve elektronik savaş ekipmanlarının bulunduğu noktalar yer aldı. Haberde, saldırıların gerekçesi olarak, tesislerin "düşman unsurların" eline geçme riski gösterildi. Saldırılar Şam, Suveyda, Lazkiye, Tartus ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf dahil olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Htş terör örgütü İsrail'e hizmet ediyor. Büyük Ortadoğu Projesi hızlandırıyor. Trump ABD Beyaz Saray'a gelene kadar Çok büyük olaylar hazırlayacaklar.

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