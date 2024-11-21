İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
İsrail'in, dün Suriye'nin Palmira kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin arasında bir generalin bulunduğu öğrenildi
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında can kaybı artıyor.
İsrail ordusunun dün Palmira kentinin merkezini ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.
Yaşamını yitirenler arasında Suriye ordusu generalinin de bulunduğu öğrenildi.