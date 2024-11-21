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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
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İsrail'in, dün Suriye'nin Palmira kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin arasında bir generalin bulunduğu öğrenildi

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında can kaybı artıyor.

İsrail ordusunun dün Palmira kentinin merkezini ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.

Yaşamını yitirenler arasında Suriye ordusu generalinin de bulunduğu öğrenildi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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