İsrail'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı

İsrail'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı
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İsrail'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı
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İsrail-İran savaşına 10. günde dahil olan ABD, 3 nükleer tesisi 30 Tomahawk füzesiyle vurdu. ABD'nin bu saldırısına İran'dan jet misilleme geldi. Tel Aviv ve Hayfa kentlerini onlarca füzeyle vuran İran, 2 şehirde büyük yıkım yaşanmasına neden oldu. İran'ın saldırısının ardından bölgedeki enkaz ise dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ortadoğu'da gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. İsrail ile İran arasındaki savaş 10. gününde yeni bir boyut kazandı. ABD, beklenenin ötesinde bir hamleyle doğrudan çatışmaya dahil oldu. Amerikan ordusu, İran'daki 3 kritik nükleer tesisi 30 Tomahawk füzesiyle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği tesislerde büyük çaplı patlamalar meydana geldi, İran kamuoyunda büyük infial yaşandı.

TEL AVİV VE HAYFA'DA BÜYÜK YIKIM

ABD'nin saldırısına İran yönetiminden çok sert yanıt geldi. Tahran yönetimi, "ABD'nin bu saldırısı savaş ilanıdır" diyerek İsrail topraklarına füze yağdırdı. Tel Aviv ve Hayfa şehirlerini hedef alan onlarca füze, iki kentte büyük bir yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre birçok sivil yapının hasar gördüğü, can kaybının ise hızla arttığı bildiriliyor.

ÇÖKEN BİNALAR DRON KAMERASINDA

İran'ın düzenlediği füze saldırılarının ardından Tel Aviv ve Hayfa sokakları adeta harabeye döndü. Bölgedeki yıkım, dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çöken binalar, alevler içinde kalan yapılar ve yardım bekleyen siviller dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmrah Butaku:

Ne güzel görüntü...

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Haber YorumlarıMGk:

Görüntüler beni çok üzdü (!) hala ayak da binalar var olmaz ki ama

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Yerle bir ein pislik yuvasuni

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Haber Yorumlarıomeroeztekin:

böyle görüntüleri vahşi İsrail’in tamamında görelim??

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