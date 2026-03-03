Haberler

İsrail'de gözaltına alınan iki Türk gazeteci serbest

Güncelleme:
İsrail'den canlı yayın yaparken gözaltına alınan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, serbest bırakıldı.

İsrail'de canlı yayın yapan CNN Türk ekibi İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Canlı yayına izin vermeyen İsrail askerleri, Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına aldı.

İSRAİL, TÜRK GAZETECİLERİ SERBEST BIRAKTI

Saatlerce haber alınamayan Türk gazetecilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Çakmak ve Kahraman serbest bırakıldı.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." demişti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

