İspanya'dan İsrail'e Silah Ambargosu Kararı

İSPANYA'da İsrail'e yönelik silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararnamenin, Meclis'te yapılan oylama ile kabul edildiği bildirildi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, İsrail'e uyguladığı yaptırımlar arasında olan, bu ülkeye silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararname, Meclis'te yapılan oylamada kabul edildi. Kararnamenin, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisinin karşı oylarına rağmen azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos'un desteğiyle kabul edildiği belirtildi.