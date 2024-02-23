İspanya'da Yüksek Katlı Bir Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya’nın Valencia şehrinde yüksek katlı bir binada çıkan yangında en az dört kişi hayatını kaybetti. Aralarında altı itfaiyecinin ve bir çocuğun da bulunduğu en az 14 kişi de yaralandı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Campanar Mahallesinde 14 katlı binada çıkan yangın, kısa bir süre sonra bitişiğindeki binaya da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan insanları balkonlardan kurtardı. Yangına 20’den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yetkililer, insanlara yangının yaşandığı bölgeden uzak durma çağrısında bulunuyor.

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, 138 daireden oluşan binada yaklaşık 450 kişi yaşıyordu.

Yerel haberlerde, itfaiye ekiplerinin yedinci katta yaşayan bir çift de dahil olmak üzere birçok apartman sakinini vinçler aracılığıyla kurtardığı aktarıldı.

Yangının hızla yayılmasıyla beraber ülkede, binanın yapımında kullanılan malzemeler de tartışma konusu oldu.

Valencia Endüstri Mühendisleri Koleji’nin başkan yardımcısı Esther Puchades, İspanyol haber ajansı Efe'ye yaptığı binayı daha önce incelediğini söyledi.

Puchades, binanın dış cephesinde, yanma ihtimaline karşı kullanımı pek tercih edilmeyen poliüretan malzeme kullanıldığını iddia etti.

Binanın ikinci katında yaşayan bir kişi La Sexta TV kanalına yaptığı açıklamada, dördüncü katta başladığı bildirilen yangının hızla yayıldığını söyledi ve "Yangın 10 dakika içinde yayıldı" dedi.

Apartman sakini, yangının yayılmasına binanın dış cephesindeki malzemenin neden olmuş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Yetkililer, evlerinden olan insanların otellere yerleştirileceğini söyledi.