Haberler

Endülüs'te şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 11 bin kişi evlerinden tahliye edildi

Endülüs'te şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 11 bin kişi evlerinden tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Endülüs bölgesinde, 4 Şubat'tan bu yana süren yağışlar nedeniyle 11 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, nehir ve barajlardaki su seviyelerinin maksimuma ulaştığını belirterek taşkın riskine karşı tedbirlerin artırıldığını açıkladı. Ayrıca, su baskınları yüzünden birçok tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

İSPANYA'nın Endülüs bölgesinde yaklaşık 11 bin kişi önlem amaçlı evlerinden tahliye edildi.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde önlem amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişinin, 4 Şubat'ta başlayan yağışların devam etmesi nedeniyle evlerine dönemediği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki nehir ile barajlardaki su seviyesinin maksimuma ulaştığını ve taşkın riskine karşı önlemlerin artırıldığını kaydetti. Su baskınları nedeniyle çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin
Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi

Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi