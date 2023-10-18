İslami Cihad Hareketi, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığı iddialarını yalanladı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını asılsız olduğunu belirtti. Hareket, ibadet yerlerini veya kamu tesislerini askeri amaçlarla kullanmadıklarını vurguladı.

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır."ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.