İranlı Azerbaycan Türkleri Berlin'de Rejim Karşıtı Protesto Düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İranlı Azerbaycan Türkleri, Tahran yönetimini protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, Brandenburg Kapısı önünde Azerbaycan Türkçesiyle şarkılar söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İranlı Azerbaycan Türkleri, Tahran yönetimini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ellerinde pankart ve flamalarla Unter den Linden Bulvarı'ndan yürüyerek tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler burada yapılan konuşmaları dinledi.

İngiltere, İsveç, İsviçre, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden gelen İranlı Azerbaycan Türkleri, "Özgürlük, adalet, özerklik" sloganları attı.

Göstericiler, Brandenburg Kapısı önünde Azerbaycan Türkçesiyle şarkılar söyledi.