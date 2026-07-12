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İran ve Umman Dışişleri Bakanları Maskat'ta bir araya geldi

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Maskat'ta bir araya geldi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Maskat’ta bir araya gelerek Hürmüz Boğazı, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı. Umman, İran-ABD mutabakatının uygulanmasıyla bölgede güvenlik iyileşmesi beklediğini ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi Maskat'ta bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldiğini belirtti. İran ve Umman dışişleri bakanlarının görüşmede, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için diplomasiyi kullanma konusundaki tutumunu yineleyerek, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunda iyileşme görüleceğini umduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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