Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri

ABD- İsrail saldırılarının hedefinde olan İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü iddia edildi.

"HAMANEY'İN CENAZESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

REJİM KARŞITI MUHALİFLERDEN KUTLAMA

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü. Hamaney'in öldüğü yönündeki iddiaların ardından İran ve İsrail'den benzer görüntüler geldi. İsrailliler ve İran'da rejim karşıtı muhalifler kutlama yaptı.