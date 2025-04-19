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İran ve ABD Roma'da Nükleer Müzakerelere Başlıyor

İran ve ABD Roma'da Nükleer Müzakerelere Başlıyor
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ABD ve İran heyetleri, nükleer kriz müzakereleri için Roma'da bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakerelerde Umman'ın ara buluculuk rolünü sürdüreceğini duyurdu.

İran ve ABD heyetleri Roma'da bir araya gelecek.

ABD ve İran heyetleri, geçen hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan birinci tur müzakerelerin ardından bugün de İtalya'nın başkenti Roma'da nükleer krizini çözüme kavuşturmak için dolaylı müzakereler yürütecek. İran heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ikinci tura İtalya ev sahipliği yapsa da ara buluculuk rolünü Umman'ın sürdüreceğini açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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