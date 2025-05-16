İran Uranyum Zenginleştirme Hakkından Vazgeçmeyecek

İran Uranyum Zenginleştirme Hakkından Vazgeçmeyecek
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uranyum zenginleştirme hakkından feragat etmeyeceklerini ancak ABD ile müzakerelerde güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduklarını açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ancak güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduklarını ancak 'uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini' söyledi. Arakçi, "Medyada duyurdukları, masa başında duyurulanlarla aynı olmuyor ve bir medya savaşı yaşanıyor. ABD'den çok sayıda çelişkili açıklamalar duyuyoruz. Bunun Washington'daki odaklanma eksikliğinden mi yoksa müzakere tarzından mı kaynaklandığı soruluyor ancak bu İran'ın tarzı değil ve İran temel ilkelerinin ve pozisyonlarının arkasında duruyor" dedi.

İran'ın güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu ancak uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ifade eden Arakçi, "Ne medyada ne de müzakere masasındaki pozisyonlarımızda bundan taviz vermeyeceğiz. Bu, İran halkının hakkıdır ve kimse bunu inkar edemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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