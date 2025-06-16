İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında ülkede bulunan ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaşanan krizi gözler önüne serdi. "Ne telefon çalışıyor ne internet, durum çok kritik" diyerek yardım isteyen sanatçı, saatler içinde Türkiye'ye döndü. Sınır kapısında yaşadığı korkuyu anlatan Lara, "Katilsin İsrail!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendikten sonra bir süredir eşiyle birlikte İran'da yaşıyordu. Ancak son dönemde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon, sanatçının da hayatını doğrudan etkiledi.

"DURUM ÇOK KRİTİK" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaşan Lara, İran'daki iletişim koşullarının neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini ve büyük bir belirsizlik içinde olduklarını belirtmişti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı, " İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun."

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

Bu sözlerle yaşadığı endişeyi dile getiren Lara, kısa süre içinde güvenli bir şekilde ülkeye dönmenin yollarını aramaya başladı.

SINIR KAPISINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Saatler içinde Türkiye'ye dönmeyi başaran Lara, sınır kapısında duygusal bir paylaşım yaptı. Yaşadığı korku ve stresi gözler önüne seren sanatçı, şu açıklamayla takipçilerine seslendi, "Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!"

Sanatçının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçilerinden yoğun destek mesajları geldi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Metroda ünlü var! Halkla iç içe yolculuk
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.