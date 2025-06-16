İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

Ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendikten sonra bir süredir eşiyle birlikte İran'da yaşıyordu. Ancak son dönemde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon, sanatçının da hayatını doğrudan etkiledi.

"DURUM ÇOK KRİTİK" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaşan Lara, İran'daki iletişim koşullarının neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini ve büyük bir belirsizlik içinde olduklarını belirtmişti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı, " İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun."

Bu sözlerle yaşadığı endişeyi dile getiren Lara, kısa süre içinde güvenli bir şekilde ülkeye dönmenin yollarını aramaya başladı.

SINIR KAPISINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Saatler içinde Türkiye'ye dönmeyi başaran Lara, sınır kapısında duygusal bir paylaşım yaptı. Yaşadığı korku ve stresi gözler önüne seren sanatçı, şu açıklamayla takipçilerine seslendi, "Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!"

Sanatçının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçilerinden yoğun destek mesajları geldi.