İran, Rusya ve Çin Nükleer Müzakereleri Görüşmek Üzere Tahran'da Bir Araya Geldi

İRAN, Rusya ve Çin, Tahran'da nükleer müzakereleri ve İran'a uygulanan yaptırımları görüştü.

İran, Rusya ve Çin'in üst düzey diplomatları, Tahran'da gerçekleştirdikleri üçlü toplantıda, ABD ve Avrupa ile İran arasındaki nükleer müzakereleri ve İran'a uygulanan yaptırımları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürleri seviyesinde yapılan görüşmede, tarafların üç ülke arasında farklı düzeylerde düzenlenecek bu tür toplantıların ilerleyen zamanda da sürdürülmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer müzakerelerin de 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.