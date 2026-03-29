Pakistan: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran'ın 20 Pakistan bayraklı geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini açıkladı. Bu adımın barış ve bölgede istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

PAKİSTAN Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "İran, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış 'yapıcı bir jest' olduğunu kaydeden Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Diyalog, diplomasi ve böyle güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
