İran Kızılayı: Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Güncelleme:
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 787'ye ulaştığını duyurdu. Saldırılar sonucunda sağlık kuruluşlarının hasar gördüğü ve yaralıların tahliyesinde zorluklar yaşandığı bildirildi.

İRAN Kızılayı, ABD- İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 787'ye yükseldiğini bildirdi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sayısının 787'ye yükseldiği belirtildi. Tahran'daki bazı sağlık kuruluşlarının hava saldırıları sonucu hasar aldığı ve yaralıların tahliyesinde güçlükler yaşandığı kaydedildi.

