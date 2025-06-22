İran, İsrail'e 30 Füze Fırlattı: Yaralılar ve Hasar Var

İran, İsrail'e 30 Füze Fırlattı: Yaralılar ve Hasar Var
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İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında birçok nokta isabet aldı, 11 kişi yaralandı. Hayfa'da ağır hasar meydana gelirken, Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu.

İRAN'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.

İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabetin ardından bölgede ağır hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu da Tel Aviv semalarında çok sayıda patlama sesi duyulduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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