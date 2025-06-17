İran, İsrail'deki Mossad Karargahını Vurdu

İRAN, İsrail'in Herzliya kentindeki Mossad karargahını vurduğunu duyurdu.

İran haber ajansının, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bildirisine dayandırdığı haberinde, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), İsrail'deki füze saldırılarının bir askeri istihbarat merkezini ve bir Mossad operasyon planlama merkezini vurduğunu duyurdu.