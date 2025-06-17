İran, İsrail'deki Mossad Karargahını Vurdu
İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in Herzliya kentindeki Mossad karargahına düzenlediği füze saldırısını duyurdu. Saldırının askeri istihbarat merkezi ve Mossad operasyon planlama merkezine yapıldığı belirtildi.
İRAN, İsrail'in Herzliya kentindeki Mossad karargahını vurduğunu duyurdu.
İran haber ajansının, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bildirisine dayandırdığı haberinde, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), İsrail'deki füze saldırılarının bir askeri istihbarat merkezini ve bir Mossad operasyon planlama merkezini vurduğunu duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya