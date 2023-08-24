İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polislere saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki polislere düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Saldırıda Teymen Ali Bijani'nin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı belirtildi. Aynı bölgede bir gün önce de güvenlik güçleri saldırının hedefi olmuştu.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki polislere düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Fars Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Sib-Soran ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibine saldırı düzenlendi.
Saldırıda Teymen Ali Bijani'nin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı belirtildi.
Haberde daha fazla bilgi verilmedi.
Aynı bölgede iki günde iki saldırı
Sistan-Beluçistan eyaletinde dün de güvenlik güçleri silahlı saldırının hedefi olmuştu.
Pakistan sınırındaki Mircave ilçesinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetmişti.