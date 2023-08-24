İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polislere saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki polislere düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Saldırıda Teymen Ali Bijani'nin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı belirtildi. Aynı bölgede bir gün önce de güvenlik güçleri saldırının hedefi olmuştu.