İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı. Saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

"DÜN EV ALDIM, BUGÜN YIKILDI

Dün gece yapılan saldırılar sonrası büyük korku yaşayan bir kadın ise verdiği röportajda "Yeni evimi dün teslim aldım ve bugün İran'ın füze saldırısında yıkıldı" diyerek yaşadığı üzüntüyü gözyaşları içinde anlattı.