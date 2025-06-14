İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
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İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
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İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarında ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail basınına göre, sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze ateşlendi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. Füze isabet eden bölgede büyük panik yaşanırken, yeni aldığı evi saldırıda yıkılan bir kadın gözyaşlarıyla "Dün evimi teslim aldım, bugün yok oldu" dedi.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı. Saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

"DÜN EV ALDIM, BUGÜN YIKILDI

Dün gece yapılan saldırılar sonrası büyük korku yaşayan bir kadın ise verdiği röportajda "Yeni evimi dün teslim aldım ve bugün İran'ın füze saldırısında yıkıldı" diyerek yaşadığı üzüntüyü gözyaşları içinde anlattı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

Gazzedekı Filistinlilerin evıde, suyuda, yemegıde, ılacıda, anası, babası, kardesı, çocuklarıda kalmadı sızın kadar aglamadılar

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Rospunun ağladığı şeye bak

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Haber YorumlarıAydın kara:

Filistin dekilerinde evi vardı onlarida siz yiktiniz hiç biriniz sokağa çıkıp isyan etmedi suçlu netenyahu

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