İran'ın Paris Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği, rejim karşıtı gruplara mensup kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve küçük çaplı hasar meydana geldi. Saldırganların yakalanması için gerekli girişimlerde bulunuldu.