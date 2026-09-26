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İran'ın Markazi eyaletinde yolcu otobüsü devrildi, 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

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İran'ın Markazi eyaletinde yolcu otobüsü devrildi, 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
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İran'ın Markazi eyaletindeki Saveh-Hamedan otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Eyalet trafik polisinin incelemelerinde kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi.

İRAN'ın Markazi eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre kaza, ülkenin orta kesiminde bulunan Markazi eyaletindeki Saveh-Hamedan otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. Eyalet trafik polis birimleri tarafından yapılan incelemelerde, kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından otobüsün gidiş güzergahına ve varış noktasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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