İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

İRAN'ın Kuveyt'in kuzeyine düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ülkenin kuzey bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ve Çin'in Kuveyt Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre, saldırıda yaşamını yitiren kişinin bölgedeki Çinli bir şirketin taşeron firmasında çalışan Nepalli bir şoför olduğu belirtildi. Olayda şirkete ait mülklerde de hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı