İran'ın İsrail'e Yanıtı: 3 Ölü, 172 Yaralı
İran, İsrail'e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği karşı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 172 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılarda yaralıların durumu genel olarak hafif.
İRAN'ın, İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından, İran ordusunun gerçekleştirdiği 'Gerçek Vaat-3' operasyonunda 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı duyuruldu. İran'ın gerçekleştirdiği ilk saldırıda yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
İran'ın karşı saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere 172 yaralının getirildiği ve çoğunun durumunun hafif olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya