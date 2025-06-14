İran'ın İsrail'e Yanıtı: 3 Ölü, 172 Yaralı

İRAN'ın, İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından, İran ordusunun gerçekleştirdiği 'Gerçek Vaat-3' operasyonunda 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı duyuruldu. İran'ın gerçekleştirdiği ilk saldırıda yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İran'ın karşı saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere 172 yaralının getirildiği ve çoğunun durumunun hafif olduğu bildirildi.