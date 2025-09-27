Haberler

İran'ın gündemi de bu: Mesud Pezeşkiyan Türkçe konuştu, mollalar tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın üniversitedeki konuşmasında Türkçe kullanması, mollaların tepkisine yol açtı. Yaşanan gerginlik güvenlik müdahalesiyle son bulurken, olay sosyal medyada gündem oldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bir üniversitede yaptığı konuşmada Türkçe kullanması ülkede tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Pezeşkiyan'ın Türkçe konuşması salondaki bazı mollaların sert tepkisine yol açtı. Görüntülerde, Pezeşkiyan'ın sözünü kesmeye çalışan ve müdahale eden kişilerle kısa süreli bir gerginlik yaşandığı görüldü.

MOLLALAR DA TÜRKÇE KONUŞTU

Tartışmanın ilerleyen anlarında mollaların da Türkçe konuşmaya başladığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra sahneye çıkan Pezeşkiyan, eline mikrofon alarak Türkçe konuşmaya devam etti. Bu sırada izleyicilerden tepki gösteren bir kişi, güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, görüntüler binlerce yorum aldı. İran'da Türkçe/Azerice konuşan topluluklar uzun süredir anadil, eğitim ve kültürel haklar konusunda taleplerini dile getiriyor. Bu tür olaylar ise zaman zaman gerilime sebep oluyor.

Olgun Kızıltepe
