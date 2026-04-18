İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin deniz ablukası devam ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın trafiğini durdurdu. ABD'nin müzakerelere uymadığı ve ablukanın deniz korsanlığına dönüştüğü suçlamasında bulunuldu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin deniz ablukası altındaki eylemlerine tepki gösterilerek Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, daha önce yürütülen müzakereler kapsamında iyi niyet göstergesi olarak sınırlı sayıda ticari gemi ve petrol tankerinin bölgeden kontrollü geçişine onay verildiği hatırlatıldı.

ABD'nin sağlanan uzlaşmalara sadık kalmadığı ve abluka adı altında deniz korsanlığına devam ettiği savunulan açıklamada, Washington yönetiminin mükerrer ihlallerini sürdürdüğü öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki statünün eski haline getirildiği ve bu stratejik bölgenin yeniden İran silahlı kuvvetlerinin sıkı denetimi altına alındığı kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Washington yönetiminin, İran çıkışlı ve İran varışlı tüm gemilerin tam serbest dolaşımına yönelik engellemelerini sonlandırmadığı sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki sıkı kontrolün ve mevcut kapalı durumun devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
