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İRAN Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "ABD savaş sırasında zarar gören ve operasyonel olarak işlevsiz hale gelen bazı askeri üslerini daha uzak noktalara taşımaya çalışıyor" dedi.

İran basını, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi'nin, Besic Gücü Lideri Hüseyin Taib ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ordusunun bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunduğunu duyurdu. Bölgedeki bazı ABD üslerinin savaş sırasında büyük zarara uğradığını söyleyen Abdullahi, "ABD zarar gören ve operasyonel bakımdan işlevsizleşen üslerini daha uzak noktalara naklederek buralarda konuşlanmaya çalışıyor. ABD askeri üslerinin konumunun değişmesi İran'ın tehditler karşısındaki tutumunu etkilemeyecek. Üslerin taşınacağı her nokta İran Silahlı Kuvvetleri'nin menzili içinde olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı