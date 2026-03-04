Görüntüler İsrail'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, cephede kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde sığınakta saklanan İsrail askerlerinin, İran'ın füze saldırıları sırasında büyük paniğe kapıldıkları ve siren sesleriyle birlikte ağlamaya başladıkları görülüyor.
GÜNDEM YARATACAK GÖRÜNTÜ
Görüntülerde sirenlerin çalmasıyla birlikte askerlerin sığınağa koştuğu, bazı askerlerin ise yoğun korku ve panik nedeniyle ağladığı görüldü. Füze saldırısı sırasında yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAVAŞIN DEHŞET YÜZÜ
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, olayın tam olarak nerede ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak görüntüler, savaşın cephe hattındaki askerler üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı bir kez daha gündeme taşıdı.