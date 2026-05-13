İran: Kuveyt, Basra Körfezi'nde İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Kuveyt, açıkça fitne çıkarma amacıyla, İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuveyt, açıkça fitne çıkarma amacıyla, İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı. Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı