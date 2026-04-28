İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'nın diplomasiye verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesine ve ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, diplomatik temaslarına ilişkin, "Bölgenin büyük bir değişim sürecinden geçtiği bir dönemde Rusya ile en üst düzeyde temas kurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tahran ve Moskova arasındaki bağların yaşanan son gelişmelerle daha da pekiştiğini belirten Arakçi, "Son olaylar, stratejik ortaklığımızın derinliğini ve gücünü kanıtlamıştır. İlişkilerimiz gelişmeye devam ederken, dayanışma için minnettarız ve Rusya'nın diplomasiye verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı