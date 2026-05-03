İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un telefonda görüştüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Abbas Arakçi ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul'un telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede, bölgesel konular ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimlerin ele alındığı kaydedildi. Ayrıca Arakçi'nin, Alman mevkidaşına, İran'ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu diplomatik girişimler hakkında bilgi vererek ülkesinin konuyla ilgili tutumunu anlattığı aktarıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Almanya'nın müzakere yoluyla bir çözümü desteklediğini vurguladım. ABD'nin yakın bir müttefiki olarak aynı hedefi paylaşıyoruz: İran, nükleer silahlarından tamamen vazgeçmeli ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da talep ettiği gibi Hürmüz Boğazı'nı derhal açmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
