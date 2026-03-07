Haberler

İran, İsrail'e Yönelik 24. Füze Saldırısı Dalgasını Başlattı

İran, İsrail'e Yönelik 24. Füze Saldırısı Dalgasını Başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail kontrolündeki topraklara yönelik 24'üncü füze saldırısı dalgasını başlattığını açıkladı. İsrail ordusu, füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik 24'üncü füze saldırısı dalgasını başlattığını bildirdi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail kontrolündeki topraklara yönelik yeni bir füze operasyonu düzenlediği belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, söz konusu atışların 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' kapsamında gerçekleştirilen 24'üncü saldırı dalgası olduğu kaydedildi.

Öte yandan, saldırıların ardından İsrail ordusu da İran'dan fırlatılan yeni füzelerin tespit edildiğini doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzeleri önlemek amacıyla hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı. Ordunun, tehdit altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonlarına acil durum mesajları göndererek sığınaklara girilmesi uyarısında bulunduğu ifade edildi. İran'ın misillemesi üzerine başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında hava saldırısı sirenlerinin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır

Kan donduran tehdit: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler....
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri