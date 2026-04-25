İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir gemiye el koydu

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve son aylarda sık sık ABD limanlarına sefer düzenlediği belirtilen 'EPAMINODES' isimli gemiye el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 'EPAMINODES' adlı geminin Körfez sularında durdurularak alıkonulduğu bildirildi. Açıklamada, geminin ABD ordusu ile iş birliği içinde olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri'nin yürüttüğü istihbarat çalışmaları ve takiplere dayandırılan açıklamada, söz konusu geminin son 6 ay içerisinde ABD limanlarına çok sayıda sefer gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi ve denizcilik kurallarını defalarca ihlal etmesi nedeniyle el konulma işleminin uygulandığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı