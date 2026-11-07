Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de tankerin mayına çarparak alev aldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de tankerin mayına çarparak alev aldığını açıkladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda sabah saatlerinde takip sistemi kapalı bir petrol tankerinin mayına çarptığını açıkladı. Tankerin alev aldığı belirtilen açıklamada, uyarıları dikkate almayan gemilerin akıbetinin bu olacağı vurgulandı.

(ANKARA) - İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde takip sistemi kapalı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu esnada bir mayına çarptığı kaydedildi.

Tankerin alev aldığı belirtilen açıklamada, "Uyarıları dikkate almayan ve yasak bölgelerde seyreden tüm kurallara aykırı gemilerin akıbeti budur" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

İlk sınavını vereceği kadroyu belirledi! 3 isim yok

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
Sürücüler dikkat! İstanbul yönü 5 gün kapalı

Sürücüler dikkat! İstanbul yönü 5 gün kapalı
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

Amedspor maçına saatler kala kararını verdi