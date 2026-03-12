Haberler

İran'dan "Hamaney'in eşi öldü" iddialarına yalanlama

İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski Dini Lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin öldüğüne dair iddialar, İran devlet medyası tarafından yalanlandı. İranlı yetkililer, Bakırzade'nin hayatta olduğunu belirtti. İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in taziye mesajlarında annesinin adını anmaması da, Bakırzade'nin hayatta olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

  • İran devlet medyası, Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin öldüğü iddialarını yalanladı.
  • İranlı yetkililer, Bakırzade'nin hayatta olduğunu açıkladı.
  • Fars Haber Ajansı, Bakırzade'nin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldüğü haberlerinin doğru olmadığını duyurdu.

İran devlet medyası, eski İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade hakkında ortaya atılanölüm iddialarını yalanladı. İranlı yetkililer, Bakırzade'nin hayatta olduğunu belirterek daha önce yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ÖLÜM HABERLERİ YALANLANDI

İran'a yakın kaynaklar ve yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bakırzade'nin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, saldırılarda ağır yaralandığına dair iddialar bulunsa da öldüğüne ilişkin bilgilerin "yanlış" olduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırılar sırasında İran'ın üst düzey yönetimini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş ve saldırılarda çok sayıda üst düzey isim ile Hamaney'in ailesinden bazı kişilerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

YENİ LİDERİN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İran medyasında yer alan haberlerde, ülkenin yeni Yüksek LideriMücteba Hamaney'in yaptığı açıklamada babası ve bazı aile üyeleri için taziye mesajı yayımladığı, ancak annesinin adını anmamasının Bakırzade'nin hayatta olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdiği belirtildi.

MANSURE HÜCESTE BAKIRZADE KİMDİR?

1947 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Mansure Hüceste Bakırzadegenç yaşta Ali Hamaney ile evlendi. Çiftin altı çocuğu bulunuyor. Bakırzade, İran siyasetinde önemli bir figürün eşi olmasına rağmen uzun yıllar kamuoyundan uzak ve daha çok özel hayatında kalan bir profil çizdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi

Galatasaray'da müjdeler bitmiyor! Kapış kapış gidecekler
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak