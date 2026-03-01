Haberler

Laricani: ABD ve İsrail'i daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız

Laricani: ABD ve İsrail'i daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'e karşı daha önce karşılaşmadıkları bir güçle retaliye gerçekleştireceklerini açıkladı.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'i 'daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını' bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali