İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üslerinden biri olan Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, İran'ın yeni füze saldırısının hedefi oldu. İran Devrim Muhafızları, "57. misilleme dalgası" kapsamında düzenlenen saldırıda Qiam ve Zülfikar tipi balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu.
QİAM VE ZÜLFİKAR FÜZELERİ KULLANILDI
Devrim Muhafızları, saldırıda Qiam ve Zulfikar tipi balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonun ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Söz konusu saldırı, İran ile ABD arasındaki gerilimin giderek arttığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin bölgedeki çatışma riskini daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.
ABD'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, El-Udeid Üssü bölgedeki en büyük ABD askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Olası hasar veya can kaybına ilişkin detaylar ise netleşmedi.