İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı

İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üslerinden biri olan Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, İran'ın yeni füze saldırısının hedefi oldu. İran Devrim Muhafızları, "57. misilleme dalgası" kapsamında düzenlenen saldırıda Qiam ve Zülfikar tipi balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, ABD kontrolündeki Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'ne yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının "57. misilleme dalgası" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

QİAM VE ZÜLFİKAR FÜZELERİ KULLANILDI

Devrim Muhafızları, saldırıda Qiam ve Zulfikar tipi balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonun ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu saldırı, İran ile ABD arasındaki gerilimin giderek arttığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin bölgedeki çatışma riskini daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

ABD'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, El-Udeid Üssü bölgedeki en büyük ABD askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Olası hasar veya can kaybına ilişkin detaylar ise netleşmedi.

Elif Yeşil
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Haberler.com
Yorumlar (1)

BARBAROS:

ABD bölgeden çekilecek. İtrail kabaet gibi kalacak ortada...:))

Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Yer: Erzurum! Her şey saniyeler içerisinde olup bitti
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Yer: Erzurum! Her şey saniyeler içerisinde olup bitti
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Evine girmeye çalışırken hayattan koparıldı