İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi
İran'daki protestolar sırasında yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 848'e ulaştığı ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 41 bin 283 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya