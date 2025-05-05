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İran'da Yolcu Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı

İran'da Yolcu Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı
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İran'da Tahran-Buşehr seferini gerçekleştiren ATA Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Arızanın giderilmesinin ardından uçuşuna devam etti.

İRAN'da yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran'da Tahran-Buşehr seferini yapmak üzere Tahran'dan havalanan ATA Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. İran Buşehr Havalimanı Müdürü Abbas İsmaili, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan yolcu uçağıyla ilgili açıklamada bulundu. İsmaili, uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğünü, arızanın giderilmesinin ardından uçağın seferine devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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