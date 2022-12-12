İran'da sokak ortasında idam! Vinçte sallanan şahsı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından karışan İran'da kaos büyüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntüde bir kişinin vinçle asılarak idam edildiği ortaya çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle "Ahlak Polisleri" tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen protestolar aylardır devam ediyor. Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verirken ülkeden şimdi de idamların görüntüsü gelmeye başladı.

VİNÇE ASTILAR

Sosyal medyada gündem olan görüntüde, bir protestocunun asılarak idam edildiği anlar yer aldı. Kameraya yansıyan o anlarda ise şahsın vinçte sallanması dikkat çekti.

İLK İDAM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan gösterilere katılan tutuklulardan bir kişi geçtiğimiz günlerde idam edildi. Kayıtlara bir ilk olarak geçen idam ülke çapında büyük tepki topladı. İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.