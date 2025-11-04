İran'da Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı
İran'ın Semnan eyaletindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya