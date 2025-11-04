Haberler

İran'da Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İran'da Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
İran'ın Semnan eyaletindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İRAN'ın Semnan eyaletinde petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Semnan eyaletinde petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bölgede itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
