İran'da Devriye Ekiplerine Silahlı Saldırı: 5 Polis Hayatını Kaybetti
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi. Saldırının ardından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

İRAN'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, devriye ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Sistan-Beluçistan eyaletinin İranşehr kentinde, kontrol noktasındaki iki devriye ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grubun üstlenmediği belirtilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
