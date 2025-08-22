İran'da Devriye Ekiplerine Silahlı Saldırı: 5 Polis Hayatını Kaybetti

İRAN'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, devriye ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Sistan-Beluçistan eyaletinin İranşehr kentinde, kontrol noktasındaki iki devriye ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grubun üstlenmediği belirtilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı duyuruldu.