İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aseluye ilçesi olup, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Can kaybı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, yerel saatle 08.41'de Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Aseluye ilçesi olan depremin, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
