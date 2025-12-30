Haberler

İran: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz

İran: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz
Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail liderlerinin olası saldırılarına karşı sert bir karşılık verileceğini ifade etti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail liderlerinin İran'a tekrar saldırma ihtimaline yönelik değerlendirmede bulundu. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Florida'da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtladı. Trump, "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
