İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu takdire şayan

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumunu takdir ettiğini belirterek, Türk milletinin İslam ümmetiyle dayanışmadaki rolüne vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
