İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Pezeşkiyan açıklamasında, "Kardeşim İlham Aliyev ile yaptığım görüşmede, Azerbaycan hükümetinin ve halkının gösterdiği yakınlık ile destekten duyduğum memnuniyeti dile getirdim. Dost ve kardeş milletler zor zamanlarda birbirlerini bulurlar ve medeniyet kökleri ne kadar derinse, bu bağ da o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

