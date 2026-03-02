İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar düzenliyor. İran, bu ülkelerden olan Bahreyn'e çok ciddi hasar verdi.

Son olarak İran'a ait bir füze, Bahreyn'de bulunan yüksek katlı bir binaya isabet etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzenin gökdelene çarptığı ve patlama meydana geldiği görüldü.

"ABD ASKERİ PERSONELİ BULUNUYORDU" İDDİASI

İlk bilgilere göre hedef alınan binada üst düzey ABD askeri komuta personelinin bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Bahreynli yetkililer olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Saldırının bilançosu ve olası can kaybına ilişkin net bilgiler paylaşılmadı.

ABD BAYRAKLI GEMİ DE SALDIRIYA UĞRADI

Öte yanda Bahreyn'de iki güvenlik yetkilisine göre, ABD bandıralı petrol tankerine, tespit edilemeyen iki cisim ile erken saatlerde saldırı düzenlendi.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada ise Bahreyn Limanı'nda bir petrol tankerinin vurulduğu ve bunun bir yangına neden olduğu bildirildi. Yangının daha sonra söndürüldüğü bildirildi.

İngiliz denizcilik risk yönetim şirketi Vanguard'dan yapılan açıklamada, "Tüm mürettebat güvende ve tanker tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com