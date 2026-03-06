Haberler

İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı Haber Videosunu İzle
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan denize doğru füze fırlattığı görüntüleri yayınladı.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Denizi'nde görev yapan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan balistik füzeler fırlattığını iddia etti.
  • İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu.
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, USS Abraham Lincoln'ün Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu.

ABRAHAM LİNCOLN BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Denizi'nde görev yapan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan balistik füzeler fırlattığını iddia ederek bir video yayınladı. İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntülerde, füzelerin hedefe doğru ateşlendiği görüldü. Geminin hedef alınıp alınmadığına yönelik açıklama gelmedi.

İRAN'DAN HER GÜN ABRAHAM LİNCOLN AÇIKLAMASI

Öte yandan İran önceki gün de ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Bir kentimizde sokağa çıktılar! ABD ve İsrail'e öfke kustular